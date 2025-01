Les travaux au niveau du pont de l’A6 à Morsang-sur-Orge (octobre-novembre 2019)

> Quels sont les travaux à réaliser ?

Démolition par sciage de la partie extérieure du pont de l’A6, non circulée, afin de pouvoir construire le nouvel ouvrage qui accueillera à terme les nouveaux dispositifs de sécurité de l’autoroute (glissière) et les nouveaux murs antibruit entre l’autoroute et la station du tram T12.

> Quelles sont les étapes des travaux ?

1 . Démolition partielle de l’ouvrage en béton existant par sciage.

2. Les prochaines étapes de travaux (construction du nouvel ouvrage, murs antibruit…) feront l’objet d’infos travaux spécifiques.

> Quelle est la durée des travaux ?

Démolition par sciage : pendant 3 semaines, du 21 octobre au 8 novembre 2019, en semaine et de nuit uniquement.

> Qu’est-ce que cela change ?

Les travaux de démolition se dérouleront de nuit et entraineront la fermeture de la RD77, entre la rue Jules Ferry et le 7 rue de Savigny, en semaine uniquement, de 23h à 5h :

– du lundi 21/10 au samedi 26/10 matin ;

– du lundi 28/10 au samedi 2/11 matin ;

– du lundi 4/11 au samedi 9/11 matin.

Le passage sous le pont de l’A6 sera totalement fermé.

L’accès des riverains sera maintenu de part et d’autre de l’A6.

L’autoroute A6 restera quant à elle ouverte pendant toute la durée de ce chantier.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les nuisances sonores qui pourraient être occasionnées par le sciage ainsi que les perturbations sur vos déplacements. Merci de votre compréhension.