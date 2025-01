Phase 3 des travaux dans le centre-ville d’Évry-Courcouronnes (2020-2021)

> Quels sont les travaux à réaliser ?

Les phases 1 et 2 ont déjà permis la réalisation de travaux préparatoires sur la voirie et les trottoirs côté sud de l’avenue Paul Delouvrier et du boulevard François Mitterrand.

La phase 3 consiste en la réalisation de travaux de voirie, côté nord de l’avenue Paul Delouvrier et du boulevard François Mitterrand, et de travaux d’infrastructure (voies ferrées, station…).

> Quelles sont les étapes des travaux ?

– Travaux sur la voirie et les trottoirs côté nord de l’avenue Paul Delouvrier et du boulevard François Mitterrand ;

– réalisation de la plateforme du tram T12 ;

– construction de la future station Évry-Courcouronnes ;

– pose des rails ;

– aménagement de la chaussée et de la contre-allée boulevard François Mitterrand.

> Quelle est la durée des travaux ?

– Phase 3 : environ 1 an à partir de fin octobre 2020.

> Qu’est-ce que cela change ?

– À partir du lundi 2 novembre 2020, la circulation se fera sur une voie dans chaque sens, côté sud de l’avenue Paul Delouvrier / boulevard François Mitterrand ;

– du lundi 2 novembre 2020 à la fin du mois d’août 2021, l’accès à la rue Ambroise Croizat, depuis et vers le boulevard François Mitterrand, sera fermé ;

– à partir du lundi 2 novembre 2020, l’accès à la portion nord de la rue André Lalande, depuis et vers le boulevard François Mitterrand, sera définitivement fermé. L’accès à la rue se fera uniquement par la rue Senghor ;

– la contre-allée, située entre les rues Croizat et Lalande (nord) sur le boulevard François Mitterrand, sera uniquement ouverte pour les accès riverains et commerces, les livraisons et la circulation piétonne ;

– le stationnement sera interdit dans les emprises travaux.