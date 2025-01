Les travaux au niveau de la RD445, à Viry-Chatillon (2020 – 2021)

> Quels sont les travaux à réaliser ?

Les travaux se dérouleront sur la RD445, en cinq phases :

– phase 1 : réalisation de travaux de plateforme du tramway et de voirie (création d’une voirie provisoire et d’un tourne-à-gauche) sur le terre-plein central de la RD445 ;

– phase 2 : réalisation de travaux de plateforme et pose des rails côté nord de la RD445 ;

– phase 3 : réalisation de travaux de plateforme et pose des rails côté sud de la RD445 ;

– phase 4 : pose des rails et démolition de la voirie provisoire sur le terre-plein central de la RD445.

> Quelle est la durée des travaux ?

– phase 1 : 3 mois et demi, de juillet à début octobre 2020 ;

– phase 2 : 2 mois, d’octobre à novembre 2020 ;

– phase 3 : 2 mois et demi, de décembre 2020 à mi-février 2021 ;

– phase 4 : 2 mois, de mi-février à mi-avril 2021.

> Qu’est-ce que cela change ?

À partir du mois d’octobre, le tourne-à-gauche provisoire depuis la sortie de l’autoroute A6 et vers Viry-Centre sera ouvert à la circulation.

Pendant toute la durée des travaux, la voie de circulation sera réduite et la vitesse réglementaire abaissée à 30 km/h.

Ces travaux menés en semaine et de jour pourront occasionner des nuisances sonores.