Les travaux sur le parking de la gare à Épinay-sur-Orge

Date de publication: 13 mai 2019

> Quels sont les travaux à réaliser ?

Réalisation du passage sous les voies ferrées pour permettre l’insertion de la plateforme du Tram 12 express.

> Quelle est la durée des travaux ?

Phase 1 : jusqu’au printemps 2020.

> Qu’est-ce que cela change ?

– Suppression de places sur le parking de la gare et création d’un parking provisoire de 141 places à côté de la gare RER C (voir plan d’accès au dos).

– Maintien de l’accès au parking via le chemin des Rossays.

– Favoriser l’utilisation du réseau de bus pour se rendre à la gare.