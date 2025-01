Les travaux sur la RD257, à Épinay-sur-Orge (octobre-novembre 2020)

> Quels sont les travaux à réaliser ?

Travaux de construction du pont au-dessus de la RD257 et de l’Yvette, sur lequel circulera le tram T12.

> Quelle est la durée des travaux ?

Du vendredi 9 octobre au jeudi 12 novembre 2020.

> Qu’est-ce que cela change ?

Sur la RD257, la circulation est interrompue entre la rue des Rossays (côté Épinay-sur-Orge) et le chemin des Tourelles (centre commercial Carrefour Val d’Orge) :

– du vendredi 9 octobre, à 21h, au dimanche 11 octobre, à 18h ;

– du mardi 20 au jeudi 22 octobre, de nuit uniquement, entre 21h et 5h du matin ;

– du lundi 2 au vendredi 7 novembre, de nuit uniquement, entre 21h et 5h du matin.

Les véhicules d’une hauteur supérieure à 3,70 mètres doivent poursuivre leur trajet sur l’autoroute A6. Un itinéraire alternatif est ensuite conseillé via la D445, la N104, la D46 et la D117.

Pour les véhicules légers, un itinéraire de déviation est prévu via la D256 et la D117.

Pendant toute la durée des travaux et pour la sécurité des automobilistes ainsi que des compagnons sur le chantier, la vitesse réglementaire sera abaissée à hauteur du chantier et les voies de circulation pourront être réduites.