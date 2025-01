Les travaux autour de la rue de la Grande Borne (oct.2019)

Date de publication: 25 septembre 2019

> Quels sont les travaux à réaliser ?

Travaux de décalage de la voirie et mise en place de la plateforme du tram T12, réaménagement d’un parking.

> Quelles sont les étapes des travaux ?

– Coupes d’arbres, travaux d’assainissement, de voirie, de réseaux divers et d’éclairage public.

– Réaménagement du parking existant, réfection des trottoirs, des bordures et des revêtements.

> Quelle est la durée des travaux ?

À partir du 30 septembre 2019 pour une durée de 7 mois.

> Qu’est-ce que cela change ?

– Mise en sens unique de la rue de la Grande Borne entre le parking de la Chaufferie et le groupe scolaire dans le sens Viry-Chatillon/Grigny. Une déviation est proposée depuis la rue des Ateliers (sauf poids lourds) et depuis la RD445 vers la RD310.

– Les lignes de bus DM4, DM8 et 420 (arrêts La Serpente et Les Solstices) sont déviées vers la voie de la Plaine.

– Suppression de 56 places de stationnement pendant les travaux. Un parking de substitution est mis en place près de la Chaufferie pendant les travaux.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur vos déplacements et vous remercions de votre compréhension.