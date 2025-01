12, savez-vous à quoi correspond ce chiffre ?

12 c’est le numéro de la ligne qui vous offrira 1 tram-train toutes les 12 minutes* en heure de pointe. Entre Massy-Palaiseau et Evry-Courcouronnes le trajet sera de 42 minutes environ et 12 villes de l’Essonne seront traversées. Le T12 circulera tous les jours entre 05h00 et 00h00.

Le tram-train T12 pourra accueillir 500 voyageurs, avec environ 190 places assises ! C’est deux fois plus que dans les autres tram-trains, car le T12 circule en unité double c'est-à-dire deux rames assemblées.

*La fréquence sera adaptée lors de la mise en service du T12. Le passage du tram-train toutes les 10min sera en place en 2024.