2023, l’année des essais à la veille de la mise en service du T12 !

Le tram-train T12 entre dans une nouvelle phase décisive, celle des essais. Ces derniers permettront de tester l’ensemble du matériel roulant en circulation avant la mise en service.

Indispensables pour assurer la performance et la sécurité des infrastructures ainsi que le confort des voyageurs, les essais du tram-train T12 démarrent ce mois-ci.

Ces essais se décomposent en 3 étapes : les essais statiques, les essais dynamiques et la marche à blanc.

Lors des essais statiques, tous les équipements de la ligne – les rails, les ouvrages d’art, les câbles d’alimentation électrique, la signalisation, les aiguillages – sont vérifiés individuellement afin de s’assurer de leur bon fonctionnement avant la circulation des premières rames.

Viennent ensuite les essais dynamiques. Ils permettent de s’assurer de la bonne circulation du tram-train et du fonctionnement des infrastructures lors du passage des rames. A l’occasion de cette deuxième étape d’essais, quelques rames circulent sur le tracé pour effectuer une série de tests notamment sur l’alimentation électrique, le système de freinage et le fonctionnement des feux, les passages à niveau et la signalisation lumineuse, etc.

Il s’agira par exemple, de s’assurer que le feu passe au vert lorsque le tram-train T12 circule et que les feux passent également au rouge pour les automobilistes et piétons. Il s’agira aussi de s’assurer que l’alimentation électrique est suffisante avec plusieurs rames en circulation simultanément sur la ligne.

Une fois l’ensemble des tests réalisés, la dernière étape, nommée « marche à blanc », pourra alors débuter. Elle servira de répétition générale sans voyageurs à bord, avant la mise en service. Toutes les rames sont mises en conditions de circulation réelles et s’arrêteront alors à chaque station, mais toujours sans voyageurs à bord. Des essais en situation dégradée (situations de crise) seront aussi réalisés.