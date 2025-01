20,4 km, savez-vous à quoi correspond ce chiffre ?

20,4 km, c’est la longueur totale du tracé, du futur tram-train T12, d’Evry-Courcouronnes à Massy Palaiseau.

Après environ deux ans de travaux, la pose des rails s’est achevée ce mois-ci. Alors que le tram-train T12 remplacera le RER C de Massy à Epinay-sur-Orge sur 10km, de nouvelles voies ont été créées au sud.

Au total, 10,4 km de nouvelles voies ont vu le jour, pour permettre au tram-train T12 de poursuivre son parcours en ville afin de desservir les villes de Morsang-sur-Orge, Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis et Evry-Courcouronnes.

Les rails sont posés sur des traverses en béton, une solution connue pour sa robustesse et sa longévité. Une fois calés et alignés sous le contrôle d’un géomètre, ils sont soudés les uns aux autres par un procédé qui garantit une bonne résistance aux surcharges. Un béton est ensuite coulé pour les immobiliers. Le tout est enfin revêtu de sedum, un couvert végétal facile à entretenir et nécessitant peu d’arrosage.

Le tram-train T12 circulera comme un train entre les stations Massy-Palaiseau et Petit Vaux et comme un tramway classique sur le secteur urbain entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes. La ligne sera alors équipée de rames spécifiques, capables de circuler sur les deux types de rails et sous deux modes de conduite différents.