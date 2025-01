Un tramway moderne et confortable

Date de publication: 17 mai 2019

23 rames ont été commandées à Alstom par Île-de-France Mobilités à ses couleurs pour le Tram 12 express. Il s’agit du DUALIS qui pourra transporter 251 voyageurs, et offrira plus de 95 places assises. Il circulera en unités doubles (deux rames assemblées, donc 502 voyageurs) : au total, le véhicule mesurera 85 mètres de long et 2,65 mètres de large.

Ce matériel roulant, baigné de la lumière naturelle grâce à de grandes baies vitrées, sera confortable et équipé de prises USB (36 au total).

Les usagers à mobilité réduite disposeront de deux espaces dans chaque rame. Pour être 100% accessible, le DUALIS est équipé d’un plancher bas intégral et d’un « comble lacune », une marche qui se déploie pour combler l’espace entre le quai et le marchepied.

Les rames seront climatisées et équipées d’un système d’afficheurs intérieurs et extérieurs à LED permettant d’informer en temps réel les passagers. En plus, 10 écrans intérieurs par rame permettront un affichage dynamique du plan de ligne et des informations. Ce système visuel est doublé par un dispositif d’information sonore permettant de transmettre l’ensemble des informations relatives au déroulement d’un trajet

A l’intérieur des rames, des systèmes IRIS permettront de compter le nombre de voyageurs. Les données recueillies quotidiennement permettront à Île-de-France Mobilités d’avoir une connaissance fine du trafic et des besoins des usagers afin d’améliorer continuellement l’offre et l’exploitation du Tram 12 express.

Les rames pourront circuler à la fois sur le réseau ferré national à une vitesse maximale de 100km/h et sur la partie urbaine à 70km/h. Il combinera toutes les caractéristiques d’un tramway classique (gabarit, accélération, freinage) et toutes celles d’un train (vitesse maximale, équipements de sécurité embarqués).

Conçues et assemblées sur le site d’Alstom de Valenciennes – Petite-Forêt, ces 23 rames seront financées à 100% par Île-de-France Mobilités pour un montant de 145 millions d’euros.