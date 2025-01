Au cœur de la ligne : l’atelier-garage de Massy-Palaiseau

5 000 m², c’est la surface du futur atelier-garage du tram T12 situé sur les communes de Massy et Palaiseau. Construit sur une parcelle de 45 000 m², l’atelier-garage accueillera le poste de commandement de la ligne, et sera le lieu de garage et de maintenance des rames en service. Avec une architecture en phase avec son environnement et des équipements innovants, il s’inscrira dans une démarche environnementale durable.

Une prouesse technique

En fin de service, une fois tous les voyageurs descendus au terminus de Massy-Palaiseau, les rames du tram rejoindront l’atelier-garage.

Lors d’une première étape à la station-service, des techniciens effectueront un contrôle technique des rames en procédant notamment à la vérification du niveau de sable qui améliore l’adhérence des roues. Les rames passeront ensuite par la station de lavage puis seront garées sur les voies de remisage, avant la reprise du service le lendemain matin. Si des interventions plus complexes sont nécessaires, elles seront conduites sur l’une des six voies sur fosse. Creusées dans le sol, ces dernières permettront d’atteindre la partie inférieure du tram tandis que des passerelles donneront accès à son toit, où se situe entre autres le moteur. Ainsi, il sera possible de procéder à différentes réparations simultanément.

Tour en fosse pour rétablir la forme des roues et garantir l’adhérence du tram dans les courbes, chaîne de levage, pont roulant, cabine de peinture pour repeindre les éventuelles éraflures, etc., l’atelier-garage sera entièrement équipé pour effectuer des réparations.

Il rivalisera par ailleurs d’équipements techniques de pointe, et comptera une star incontestée : la machine à laver. Elle permettra d’automatiser le nettoyage du « nez », c’est-à-dire la cabine où s’installe le conducteur. Habituellement, c’est un agent qui s’en charge manuellement. En une seule opération et avec 85 % de l’eau de lavage recyclée, toute la rame sera propre !

Au cœur d’un écosystème

Depuis la conception du projet, de multiples éléments sont pris en compte pour créer une harmonie entre le bâtiment et le paysage alentour. Parmi eux, certains sont emblématiques :

un parc de 3 000 m² attenant à l’atelier-garage sera consacré à l’orobanche pourprée, une plante protégée ;

des perchoirs seront aménagés pour permettre aux oiseaux de s’y abriter. Les lézards pourront quant à eux continuer d’habiter la zone sereinement ;

les espaces bruyants seront isolés par des parois et à l’intérieur de l’atelier, les rames ne dépasseront pas les 5 km/h, afin d’éviter toute pollution sonore ;

la gestion des déchets s’effectuera sur site dans un centre dédié ;

une architecture ergonomique, 4 800 m² de toit végétalisé et une façade en béton, métal et bois, permettront à l’atelier-garage de s’insérer avec élégance et discrétion dans son environnement.

À ce jour, l’atelier-garage est construit et des travaux d’aménagement des plateformes ferroviaires sont en cours. Les poteaux recevant la ligne aérienne de contact, qui permet d’alimenter le tramway en électricité, ont été posés et l’assainissement est en cours de réalisation.