6,5 kilomètres de voies cyclo-piétonnes aménagées

Au-delà de l’amélioration des conditions de mobilité qu’il permet sur le territoire essonnien, le tram T12 a l’ambition de favoriser les mobilités douces et notamment l’usage du vélo.

Sur le réseau urbain, des voies douces dédiées aux piétons et cyclistes sont ainsi aménagées partout où cela est possible, c’est-à-dire partout où l’espace requis est suffisant et où les conditions de sécurité sont réunies.

Au final, pas moins de 6,5 kilomètres de voies cyclo-piétonnes sont aménagées, avec des itinéraires continus entre Viry-Chatillon et Évry-Courcouronnes et la création d’une nouvelle liaison entre le quartier Grand Vaux (Savigny-sur-Orge) et le carrefour de la RD257 à Épinay-sur-Orge.

Le long du tramway, il sera alors possible de circuler en vélos ou à pied en toute sécurité.

Par ailleurs, afin de favoriser l’intermodalité, des aménagements sont également prévus pour permettre la transition entre les différents types de transport : à chaque station, des équipements pour l’accueil des vélos seront mis en place. À Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, et Viry-Chatillon (station Amédée Gordini), l’aménagement sera complété par des consignes vélos sécurisées. Au total, pas moins de 250 places de vélos sont créées.

Découvrez les voies cyclo-piétonnes en images !