C’est au tour du réseau urbain, d’accueillir prochainement les rames en essai

A partir du mois de mai, les essais dynamiques se poursuivent sur le réseau urbain entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes.

L’occasion d’ouvrir une nouvelle page des essais, avec la mise en circulation des rames du tram-train T12 sur le réseau urbain.

Pour la première fois, les riverains pourront apercevoir les rames en mouvement dans les 11 villes de la ligne. En plus de s’assurer de la circulation des rames, ces essais ont pour objectif de vérifier le fonctionnement des équipements lors du passage du tram-train : alimentation électrique, système de freinage et fonctionnement des carrefours et de la signalisation lumineuse, etc.

Les essais permettent aussi à chacun de se familiariser avec le tram-train T12. Piétons, cyclistes, automobilistes : chacun devra faire preuve de vigilance à l’approche du tram, particulièrement au niveau des traversées.

En effet, sur la partie urbaine, d’Épinay-sur-Orge à Évry-Courcouronnes, le tram-train T12 s’intègre au cœur de la ville. La fréquence et la vitesse des rames augmenteront progressivement. La prudence est donc de rigueur aux abords des voies et des carrefours. Il est indispensable de respecter le code de la route et de faire attention aux feux et aux panneaux de signalisation installés, notamment lors de la traversée de la plateforme. Le tram-train est toujours prioritaire. Pour la sécurité de tous, soyez prudent !