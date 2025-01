Des gares RER transformées en stations de tram T12

À sa mise en service, le tram T12 remplacera le RER C entre Épinay-sur-Orge et Massy – Palaiseau. Des travaux de grande ampleur ont donc démarré cet été en gares de Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny-Balizy et Petit Vaux, afin de préparer l’arrivée du tram T12 :

les voies ont été surélevées afin que le marchepied et le quai soient à la même hauteur et que le tramway soit accessible à tous ;

la réfection du revêtement provisoire des quais a été réalisée ;

les équipements en gares ont été modernisés, avec une attention toute particulière pour les éclairages et les ascenseurs permettant d’accéder aux quais.

Ces travaux se sont déroulés pendant l’interruption du trafic ferroviaire durant la période de moindre besoin du 15 juillet au 22 août, entre Juvisy et Massy – Palaiseau.

D’autres opérations seront encore nécessaires afin d’équiper les futures stations avec des abris voyageurs, des bancs, des bornes d’achat de titres de transport, un système de vidéo protection et des écrans d’information pour les voyageurs.

Découvrez quelques images de la première phase de travaux réalisée cet été et cliquez ici pour en découvrir d’autres.