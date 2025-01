Dans les coulisses du tram T12

Au cœur de l’atelier-garage du tram T12, à Massy – Palaiseau, se cache un poste de commandement.

Dès la mise en service du tram T12, les agents du poste de commandement centralisé entreront en jeu pour veiller chaque jour à la bonne circulation du tramway. Supervision et pilotage de la ligne y seront quotidiennement assurés.

Basé dans l’atelier-garage de la ligne, à Massy – Palaiseau, il fonctionnera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Garant de la gestion et de la régulation du trafic, aide aux conducteurs, sécurisation et information aux voyageurs, gestion des incidents : il remplira des tâches aussi diverses qu’essentielles.

Le fonctionnement du poste de commandement sera assuré par une dizaine de personnes : des régulateurs du tram T12, des agents dédiés à l’information aux voyageurs, des opérateurs de sûreté et un superviseur.

Le saviez-vous ?

Outre les questions de supervision essentielles à la circulation du tram T12, en ville, celui-ci répond à des règles spécifiques du Code de la route. Quand le feu rouge clignote aux intersections avec les voies automobiles, le tram est prioritaire. Il en va de même lorsque le panneau STOP clignote à l’endroit des passages piétons.