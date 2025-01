Les travaux avancent à Épinay-sur-Orge et Savigny-sur-Orge

Avec ses nombreux ouvrages d’art, le projet du tram T12 exige la mise en œuvre de travaux techniques et complexes. Au mois de mai, ce sont de véritables prouesses techniques qui ont été réalisées à Épinay-sur-Orge et Savigny-sur-Orge afin d’y préparer l’arrivée du futur tram T12. Au sud du futur pôle multimodal d’Épinay-sur-Orge, le second pont-rail du projet a été ripé en seulement 72h et dans la rue des Rossays, à Savigny-sur-Orge, le talus a été préparé pour accueillir les futurs ouvrages du tram T12. Île-de-France Mobilités et SNCF, co-maîtres d’ouvrage de ce projet d’envergure, ont mutualisé ces travaux pendant les week-ends de coupure du RER C afin de limiter les impacts auprès des riverains. Retour en images sur ces travaux emblématiques.

Le ripage du pont-rail permettant la création d’un passage sous les voies du RER C : une opération contre-la-montre exceptionnelle

Au sud du pôle multimodal d’Épinay-sur-Orge, SNCF créé un pont-rail qui permettra au tram T12 de circuler sous les voies du RER C.

Depuis 2019 la structure du pont-rail était en construction sur le parking de la gare RER. Le ripage du pont-rail s’est déroulé entre le jeudi 21 et le samedi 23 mai derniers, lors d’une interruption du trafic ferroviaire. En seulement 3 jours, cette opération « coup de poing » a permis de démonter les voies du RER C, de creuser et terrasser le talus, de pousser le pont-rail jusqu’à son emplacement final et de réinstaller les voies ferrées avant la remise en service du RER.

La plateforme du tram T12 ainsi que des cheminements piétons et cyclistes seront ensuite réalisés sous les voies du RER.

Le ripage d’un pont-rail est un véritable défi technique, relevé à deux reprises par le projet du tram T12. En effet, un premier pont-rail a été poussé à l’été 2019 à Massy, au niveau de la future station Massy Europe. Sous les voies du futur tram T12, une voie de circulation et un trottoir permettront aux automobilistes, piétons et vélos de rejoindre rapidement et en toute sécurité le quartier Massy-Atlantis et son centre commercial ou celui de Massy Europe au cœur duquel se développe le projet de la ZAC de la Bonde.