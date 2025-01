Ça se passe près de chez vous : bientôt une station aérienne !

À Morsang-sur-Orge, la construction du pont est en cours au niveau de la RD77.

Les travaux, réalisés de nuit et en semaine, s’achèveront au mois d’octobre 2020. 8 semaines seront donc nécessaires pour construire le pont sur lequel sera aménagée la seule station aérienne du tracé.

Véritable prouesse technique, elle culminera à 6 mètres de hauteur et facilitera considérablement les déplacements des habitants de la ville et des élèves des établissements Charles-Péguy et Monge notamment.

