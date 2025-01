À quoi sert un atelier-garage ?

Date de publication: 4 juin 2019

C’est un bâtiment qui sera utilisé pour toutes les opérations de maintenance et de nettoyage du Tram 12 express. C’est également le lieu de garage des 23 rames. Il sera construit sur une ancienne parcelle militaire, située sur les communes de Massy et Palaiseau, à proximité du terminus.

En plus de ses fonctions d’entretien et de garage, l’atelier-garage accueillera aussi le poste de commandement, véritable tour de contrôle de la ligne, assurant sa supervision et son pilotage. Il fonctionnera 24 h / 24, 7 jours sur 7 pour garantir la gestion et la régulation du trafic, l’aide aux conducteurs, la sécurisation et l’information des voyageurs, mais aussi la gestion des incidents.

L’atelier-garage a fait l’objet d’une écoconception. En plus d’être un bâtiment HQE© (Haute Qualité Environnementale), une première pour un atelier-garage, les aménagements paysagers qui seront réalisés, permettront d’intégrer le site à son environnement et limiteront son impact visuel vis-à-vis des riverains. Sa structure en bois permettra, après quelques années d’utilisation, de faire des économies sur la consommation électrique et le chauffage. L’atelier et le local gardien seront dotés 4 800 m² de toiture végétalisée pour améliorer l’isolation des bâtiments et la récupération des eaux de pluie. Cela favorisera également la dissémination d’espèces végétales, au-delà de la zone réservée et le développement de la biodiversité autour du site.

