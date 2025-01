Les travaux dans le chemin des Tourelles, à Épinay-sur-Orge, et la rue des Rossays, à Savigny-sur-Orge (mai-juin 2020)

Dans le chemin des Tourelles, à Épinay-sur-Orge, et la rue des Rossays, à Savigny-sur-Orge, la réalisation d’un soutènement provisoire par Île-de-France Mobilités nécessitera des travaux de battage de palplanches qui engendreront un bruit important pour les riverains, y compris la nuit.

> Quels sont les travaux à réaliser ?

La rue des Rossays étant relativement étroite, il est nécessaire de dégager l’espace suffisant pour y faire circuler le tram en décalant une des deux voies ferrées du RER C. Ce « ripage » s’accompagne de travaux de soutènement provisoire, venant consolider le talus SNCF. Cette consolidation est nécessaire pour réaliser les ouvrages qui accueilleront la plateforme du tram T12.

Au niveau du chemin des Tourelles, au croisement avec la RD257, des travaux préparatoires auront lieu pour la construction du pont permettant le passage du tram T12 au-dessus de l’Yvette et de la RD257.

> Quelle est la durée des travaux ?

2 mois, dont 3 week-ends nécessitant d’importants travaux de jour et de nuit :

du vendredi 8 mai au dimanche 10 mai, principalement du côté d’Épinay-sur-Orge ;

du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai, principalement du côté de Savigny-sur-Orge ;

du samedi 30 mai au lundi 1er juin, principalement du côté de Savigny-sur-Orge.

Des travaux de moindre ampleur seront réalisés en juin afin de procéder à l’enlèvement des matériaux et équipements stockés.

> Qu’est-ce que cela change ?

Pour réaliser le soutènement provisoire, des planches d’acier (nommées « palplanches ») sont enfoncées dans le sol à l’aide d’une méthode dite de « battage ». Ces travaux occasionneront des bruits importants pour les riverains, y compris la nuit.

Durant ces travaux, la circulation sera perturbée dans le chemin des Tourelles et la rue des Rossays mais l’accès restera possible pour l’ensemble des riverains.

Pendant ces 3 week-ends, le trafic du RER C sera interrompu. SNCF informera les voyageurs afin de préparer au mieux leurs déplacements.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations pour la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension. La crise sanitaire nous a contraints à revoir l’organisation et la planification des chantiers et à vous informer de manière tardive. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.