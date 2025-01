Dans le Parc du Séminaire, le tram T12 préserve l’environnement

Moyen de transport propre et performant, le tram T12 veille attentivement à la préservation de l’environnement. Aussi, lors de sa conception, une démarche dite « ERC » (pour « éviter, réduire, compenser ») a été mise en place. Elle vise à limiter au maximum les impacts environnementaux du projet et à compenser ceux qui ne pourraient pas être évités.

Entre Savigny-sur-Orge et Morsang-sur-Orge, le tram T12 longera l’autoroute A6 et le Parc du Séminaire, un espace naturel à la biodiversité remarquable. Très apprécié des promeneurs, il abrite notamment l’abbaye et le Château de Morsang-sur-Orge.

Afin de préserver son patrimoine végétal, plusieurs types de travaux vont avoir lieu.

Favoriser l’insertion paysagère du tram T12

En effet, des aménagements ont été prévus par Île-de-France Mobilités, en concertation avec les acteurs locaux, pour ne pas impacter visuellement le Parc et modifier sa perspective paysagère. Ils visent à :

habiller le mur en gabions de la plateforme du tram T12 avec des plantes grimpantes ;

planter des arbres de hautes tiges afin de masquer le mur anti-bruit existant de l’autoroute A6 ;

utiliser une palette végétale et paysagère en harmonie avec la végétation existante du Parc du Séminaire.

Au total, pas moins de 18 arbres seront plantés, dont les espèces ont été choisies pour répondre à l’identité de la palette végétale du Parc : peuplier tremble, saule blanc, pin sylvestre, aulne blanc, aulne glutineux, aubépine, troène commun, neprun purgatif, rosier des chiens, sureau noir ou encore bois de Sainte-Lucie.

Compenser les impacts résiduels

Par ailleurs, au titre de la loi sur l’eau, Île-de-France Mobilités s’est engagé à créer un déblai de 4 120 m3 à proximité du tracé, visant à compenser les volumes de terre apportée pour la réalisation du tram T12. Cet aménagement permet de limiter la propagation de l’eau en cas de crues de l’Orge.

Suite aux concertations avec les acteurs locaux, le terrain de loisirs, le mobilier urbain seront restitués et les 21 arbres concernés seront replantés sous la supervision d’un écologue.