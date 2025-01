Travaux de réalisation du tram T12 : que reste-t-il à faire ?

Dans les villes traversées par le tram T12, les travaux avancent et concrétisent un peu plus chaque jour l’arrivée de la nouvelle ligne.

Côté réseau ferré (entre Massy et Épinay-sur-Orge), les travaux de génie civil visant à transformer les gares existantes du RER C en stations de tram touchent à leur fin. Les abris de quai commenceront à être déployés au début de l’été. En ce qui concerne les systèmes de signalisation ferroviaire et de télécommunication des trams, leur installation commencera à partir du printemps.

En parallèle, les travaux de construction des nouvelles stations Massy-Europe et Champlan se poursuivent. Fin février, le passage souterrain de Champlan a été mis en place et les quais ont été construits fin mars.

Du côté du site de maintenance et de remisage situé à Massy et Palaiseau, la finalisation du bâtiment est en cours et a donné lieu aux premiers essais techniques.

Côté réseau urbain (entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes), les travaux d’infrastructure de la ligne se poursuivent :

Les travaux de construction des murs de soutènements du tram T12 s’achèvent en avril à Morsang-sur-Orge et à l’automne à Savigny-sur-Orge.

A la suite de ces ouvrages, les travaux de construction de la plateforme pourront être finalisés.

La pose des rails continue sa progression et touche à sa fin à Ris-Orangis. Elle se poursuit à Épinay-sur-Orge et commence dès cet été à Savigny-sur-Orge et le long de l’A6 à Morsang-sur-Orge.

Les voies cyclo-piétonnes sont déjà réalisées dans plusieurs villes du tracé, notamment Évry-Courcouronnes et Viry-Chatillon. A Ris-Orangis et Grigny, elles devraient être finalisées d’ici l’été. A Épinay-sur-Orge, près des voies ferrées actuelles, le chemin longeant l’Yvette sous le pont en pierre pour rejoindre le quartier de Grand Vaux va être sécurisé par l’installation d’un escalier et d’une passerelle au-dessus du ruisseau pour faciliter son accès. Les travaux auront lieu au second semestre 2022.

La voie cyclo-piétonne construite cet hiver sous la voie ferré entre Epinay-sur-Orge et Savigny est en cours de finition et sera accessible dès cet été.

Le long de la ligne de tram, des travaux de végétalisation des voies et d'aménagement paysagers sont également en cours. On peut déjà voir leur réalisation à Évry-Courcouronnes, Ris-Orangis ou Viry-Chatillon.

La fin des travaux liés à la construction de la ligne est donc prévue fin 2022/début 2023. Ensuite, les chantiers se concentreront sur les aménagements liés à l’exploitation : aménagement des stations, pose du mobilier urbain et de revêtement des quais, installation des câbles électriques, raccordement électrique, installation des systèmes, etc.

