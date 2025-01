Retour en images sur la construction du passage souterrain à Petit Vaux

De décembre 2020 à février 2021, la SNCF a réalisé d’importants travaux en gare de Petit Vaux.

Outre la création des fosses des futures cages d’ascenseurs et la pose d’une trémie d’escalier, les équipes se sont mobilisées afin de construire un passage souterrain destiné à desservir les quais de la future station.

Après avoir construit la structure du passage, les équipes ont procédé à son installation le week-end du 20/21 février.

Les chiffres-clés

Une intervention de 51 heures

Un passage souterrain composé de 3 cadres en béton

Un poids de 50 tonnes par cadre

Pose réalisée à l’aide d’une grue de 700 tonnes

Le saviez-vous ?

A terme, le passage souterrain sera réservé uniquement aux usagers du tram T12. Aucune modification n’est prévue sur le passage à niveau de la gare de Petit-Vaux et son mode de fonctionnement. Le passage à niveau sera ouvert s’il y a un tramway à l’arrêt. Il ne sera fermé qu’au départ du tramway de la gare. La traversée via le passage à niveau sera donc toujours possible et les accès existants à la station ne seront pas modifiés.

Découvrez les photos du chantier !