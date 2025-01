De Massy-Palaiseau à Epinay-Sur-Orge, les essais dynamiques du tram-train T12 débutent de nuit sur le réseau ferré

Les essais dynamiques commencent mi-janvier sur le réseau ferré.

L’objectif de ces premiers tests ? s’assurer de la bonne correspondance entre la position des balises sur la voie, placées le long des voies ferroviaires et celle intégrée dans le logiciel d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs.

En d’autres termes, nos équipes vérifient que le logiciel comprend correctement le positionnement du tram-train transmis par les balises. Le poste de commandement saura ainsi avec exactitude où se situe chaque rame sur la ligne.

Durant les nuits des 16 et 17 janvier, des tram-trains vont effectuer des allers–retours entre Massy et Petit Vaux. Les informations transmises par les balises et le logiciel seront comparées une à une.

Dans la continuité, commencera la formation des conducteurs. Elle s’effectuera, en partie sur un simulateur puis en ligne entre Massy et Petit-Vaux dans un premier temps.