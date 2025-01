Les grandes étapes à venir en 2021

En 2020, le tram T12 a connu des avancées spectaculaires avec notamment la construction de ses nombreux ouvrages d’art et la pose des premiers rails. L’année 2021 sera marquée par le démarrage de nouvelles étapes :

SUR LE RESEAU URBAIN

La réalisation de la plateforme du tramway et la pose des rails :

Depuis novembre 2020, le projet est entré dans une phase particulièrement symbolique avec la pose des premiers rails. En 2021, cette lancée se poursuit le long du réseau ferré où la plateforme du tramway va se construire progressivement, notamment sur l’axe Evry-Courcouronnes – Grigny, entre Savigny-sur-Orge et Morsang-sur-Orge, ou à Viry-Chatillon.

La construction des stations

Les travaux de génie civil vont se poursuivre pour construire les stations du tram T12 à Grigny, Viry-Chatillon, Ris-Orangis, Evry-Courcouronnes, Epinay-sur-Orge et Morsang-sur-Orge.

Les travaux de voirie

A Epinay-sur-Orge, des travaux seront nécessaires pour permettre au tram T12 de traverser la RD257. Une voie douce sera créée sous les voies du RER pour permettre aux habitants de Grand Vaux de rejoindre la station Épinay-sur-Orge.

A Viry-Chatillon, la voirie définitive va prendre forme sur la RD445.

Les aménagements paysagers et liaisons douces

Le long du tracé urbain, des travaux auront lieu pour réaliser les aménagements paysagers (revêtement végétal de la plateforme, plantation d’arbres, etc.) et créer la trame verte du projet. En parallèle, les voies douces dédiées aux piétons et aux cyclistes vont être réalisées.

SUR LE RESEAU FERRE

En 2021, l’aménagement des stations et voies du réseau ferré va se poursuivre, de même que les travaux d’équipement et de finalisation des voies d’accès des rames à l’atelier-garage.

Deux passages souterrains vont être construits : le premier à Grand Vaux pour rejoindre la station Epinay-sur-Orge et le second à Petit Vaux où deux ascenseurs seront également mis en place.