Travaux de génie civil à la station Champlan (février 2022)

En quoi consistent les travaux ?

Dans le cadre de la création de la station Champlan (à l’intersection de la ligne ferroviaire du RER C et du chemin de Chilly), des quais, deux ascenseurs et un passage sous-voies doivent être réalisés.

Quand auront-ils lieu ?

Les travaux du passage sous-voies seront réalisés de façon continue du vendredi 25 février minuit au lundi 28 février à 5h00.

Quelles seront les conséquences ?

Du 17 janvier et le 22 février

La circulation sera réduite à une demi-chaussée avec circulation alternée sur le chemin de Chilly à partir de la rue de l’Orme Saint-Germain.

Le stationnement sera interdit sur cette portion de voie.

A partir du 22 février pour une durée d’un mois

La circulation sera interdite sur la même portion de voie, ainsi que sur une partie de l’impasse des Belles Fontaines (sauf riverains, secours, police, gendarmerie et véhicules municipaux). Le stationnement sera également interdit.