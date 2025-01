Mise en service du nouveau poste d’aiguillage informatisé

Entre le 11 et le 14 novembre, une interruption temporaire des circulations aura lieu à Massy. Elle sera l’occasion d’installer un nouveau poste d’aiguillage informatisé près de la place Pierre Sémard à Massy.

Les agents de circulation et aiguilleurs y interviendront chaque jour afin de superviser la circulation des trains et du tram T12 et s’assurer que les tramways circulent dans de parfaites conditions de sécurité.

Le saviez-vous ?

Ce poste d’aiguillage ne sera pas seulement utile à la circulation du tram T12 mais également à celle de tout le faisceau ferroviaire de Massy.