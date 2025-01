Épinay-sur-Orge : construire un pôle d’échanges multimodal

400 places de parking, 1 gare routière, 1 station de tramway et des liaisons piétonnes vers le RER C et le quartier Grand Vaux seront aménagées sur le site du futur pôle d’échanges multimodal d’Épinay-sur-Orge. L’actuelle gare est en cours de transformation pour offrir aux usagers des interconnexions entre différents moyens de transport. Ainsi, des correspondances rapides pourront se faire entre la station du tram T12, la future gare routière, la RD257 et le RER C.

L’accès à ce pôle de déplacements sera facilité pour tous : les habitants d’Épinay-sur-Orge et de Savigny-sur-Orge, les usagers des transports en commun, les piétons, les cyclistes, et les automobilistes.