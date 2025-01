Le chantier du tram T12 a repris !

La crise sanitaire a contraint Île-de-France Mobilités, SNCF et leurs partenaires à revoir la planification des travaux. Dès le 27 avril, la reprise du chantier du tram T12 a pu progressivement se faire à effectifs réduits et dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur. Aujourd’hui, ce sont de véritables défis techniques que les équipes du tram T12 doivent relever à de nombreux endroits du tracé.

À Épinay-sur-Orge et Savigny-sur-Orge, des travaux de grande ampleur ont démarré

À Épinay-sur-Orge et Savigny-sur-Orge, le coup d’envoi de grands travaux, techniquement complexes, a été donné dès le mois de mai afin d’y préparer l’arrivée du tram T12. Île-de-France Mobilités et SNCF, co-maîtres d’ouvrages de ce projet d’envergure, mutualisent ces travaux afin de réduire au maximum les impacts sur le bien-être des habitants. Les travaux ont eu lieu à proximité des voies ferrées et dans un environnement urbain très contraint en termes d’accès. Pour la sécurité de tous, ils ont dû avoir lieu lors des interruptions du trafic ferroviaire, programmées très en amont.

Au sud du pôle multimodal d’Épinay-sur-Orge, SNCF a créé un pont-rail qui permettra au tram T12 de circuler sous les voies du RER C. Depuis 2019 la structure du pont-rail était en construction sur le parking de la gare RER. Son ripage s’est déroulé entre les jeudi 21 et samedi 23 mai derniers, lors d’une interruption du trafic ferroviaire. En seulement 3 jours, cette opération « coup de poing » a permis de démonter les voies du RER C, de creuser le talus, de riper le pont-rail jusqu’à son emplacement final et de réinstaller les voies ferrées. À terme, le pont-rail permettra au tram T12 de circuler sous les voies du RER C. Des voies dédiées aux bus et aux vélos seront également aménagées.

Au niveau du chemin des Tourelles, à Épinay-sur-Orge, et de la rue des Rossays, à Savigny-sur-Orge, des travaux ont été menés par Île-de-France Mobilités afin de réaliser un soutènement provisoire, venant consolider le talus des voies ferrées le long de la rue des Rossays. En effet, le futur tram T12 longera la rue des Rossays qui est une rue relativement étroite, le long de laquelle circule déjà le RER C. Il est donc nécessaire de dégager l’espace suffisant pour y faire circuler le tram en décalant une des deux voies ferrées. La consolidation du talus est nécessaire pour réaliser les ouvrages qui accueilleront la plateforme du tram T12. Pour réaliser le soutènement provisoire, des planches d’acier (nommées « palplanches ») ont été enfoncées dans le sol à l’aide d’une méthode dite de « battage ».

Trois week-ends de travaux ont eu lieu : du 8 au 10 mai, principalement du côté d’Épinay-sur-Orge (chemin des Tourelles), du 21 au 24 mai et du 30 mai au 1er juin principalement du côté de Savigny-sur-Orge (rue des Rossays).

À Évry-Courcouronnes, le poussage du pont au-dessus de l’autoroute A6 se prépare et les travaux débutent en centre-ville

À Évry-Courcouronnes, les travaux préparatoires à la construction du pont au-dessus de l’autoroute A6 ont repris fin avril. Après les ponts de Grigny et Ris-Orangis, lancés en septembre dernier, il s’agira du 3ème pont à être poussé au-dessus de l’autoroute. La construction de ces 3 ponts est un chantier d’envergure qui nécessite la coordination de nombreux acteurs et requiert technique et précision au millimètre près. Le poussage de cet ouvrage se déroulera du 8 juin au 10 juillet prochains et nécessitera des fermetures de l’autoroute A6 et de la N104 la nuit, en semaine.

Dans le centre-ville d’Évry-Courcouronnes, sur l’avenue Paul Delouvrier et le boulevard François Mitterrand, les travaux d’implantation du tram T12 ont également débuté. Une première phase de travaux préparatoires (dépose du mobilier urbain, mise en place de feux provisoires…) est en cours. Dès le mois de juin, les travaux sur la voirie et les trottoirs commenceront, dans un premier temps du côté sud de l’avenue Paul Delouvrier et du boulevard François Mitterrand. À partir de l’automne 2020, et pour un an environ, une troisième et ultime phase de travaux permettra de réaliser les travaux sur le côté nord avec notamment la construction de la plateforme du tram T12, la construction de la station ou encore la pose des rails…

À Morsang-sur-Orge, Grigny et Ris-Orangis, la construction des rampes reprend

À Morsang-sur-Orge, les travaux de réalisation des rampes (appelées « estacades ») ont redémarré dès le 18 mai, le long du Parc du Séminaire. Elles permettront au tram T12 d’accéder à la station aérienne Parc du Château. Les travaux préparatoires à la construction de la station ont également pu reprendre.

À Grigny et Ris-Orangis, les travaux de construction des rampes de part et d’autre de chacun des ponts au-dessus de l’autoroute A6 ont été relancés, de même que les travaux d’aménagement de ces ponts.