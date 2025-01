Le réseau ferré et le réseau urbain sont désormais raccordés !

La future ligne de tram-train T12 est composée d’une part, des voies actuelles du RER C entre Massy et Petit Vaux et, d’autre part, de nouvelles voies créées entre Epinay sur Orge et Evry.

Depuis le week-end dernier, les deux parties de la ligne sont reliées !

Les dernières soudures de rail et les raccordements électriques ont été réalisés sur la zone de débranchement qui fait le lien entre le réseau ferré et le réseau urbain à Epinay-sur-Orge. Les aiguillages ont également été libérés : les rames pourront alors prochainement rejoindre la partie urbaine pour des essais de circulation du tram-train !

Pour rappel, le matériel roulant du T12 est un « tram-train » capable de circuler sur les deux types de rails : ceux du réseau ferré et ceux du réseau urbain.