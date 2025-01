La gare de Massy-Palaiseau se transforme

Pour préparer l’arrivée du tram T12 à la future station Massy-Palaiseau, d’importants travaux sont actuellement menés en gare depuis le printemps 2021.

Raccordement aux voies de l’atelier-garage

Afin de permettre l’arrivée et le départ des rames du tram T12, le faisceau de voies de l’atelier-garage est raccordé au faisceau de voies de la gare de Massy-Palaiseau. Les travaux ont eu lieu en juillet 2021.

Renouvellement des voies et du ballast

Les voies et le ballast sont remplacés pour être adaptés au nouveau matériel roulant, ce qui permet également d’améliorer la robustesse de la ligne. Ces travaux ont eu lieu au printemps et au début de l’été 2021.

Travaux de signalisation

L’arrivée du tram T12 nécessite la mise en place d’une nouvelle signalisation. Installée en gare et le long des voies, elle servira à réguler la circulation. En avril 2021, des potences de signalisation ont été posées et les câbles nécessaires au raccordement électrique ont été déroulés durant l’été. Les travaux de signalisation se poursuivent jusqu’à la fin de l’année 2021.

Création des quais et équipement de la station

A partir de l’automne 2021, les travaux de réalisation des quais de la station ont lieu. Puis, au second semestre 2022 pourra débuter l’équipement de la station, c’est-à-dire le raccordement des câbles électriques permettant de faire fonctionner le système informatique (caméras de vidéosurveillance, interphones, haut-parleurs). Dans un second temps, les écrans d’information voyageurs, les équipements de vente de billets et les bornes d’appel d’urgence seront installés.