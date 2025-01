La zone de débranchement à Épinay-sur-Orge

A Épinay-sur-Orge, le tram T12 quittera les voies du RER pour celles du tramway : c’est ce qu’on appelle la zone de débranchement.

Il s’agit d’une zone de transition au sein de laquelle le tram quitte les voies ferrées pour emprunter les voies urbaines. Le tram T12 circulera en effet comme un train entre les stations Massy-Palaiseau et Épinay-sur-Orge et comme un tramway classique entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes. La ligne sera alors équipée de rames spécifiques, capables circuler sur les deux types de rails et sous deux modes de conduite différents.

En effet, des différences existent entre ces deux modes de circulation :

L’alimentation : les niveaux de tension électrique ne sont pas les mêmes

La signalisation : sur les voies de tramway, le conducteur adapte sa conduite à ce qu’il voit alors que sur les voies ferrées, les feux de signalisation le guident

Les voies : sur le réseau ferré, le train vient s’appuyer sur des rails apparentes installés sur le ballast alors que sur le réseau urbain, la voie est encastrée dans la chaussée.

Découvrez la perspective du futur aménagement !