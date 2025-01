Lancement de la marche à blanc : dernière étape avant la mise en service !

Après les essais statiques et les essais dynamiques, la marche à blanc a débuté le 11 septembre.

Afin d’assurer la sécurité des voyageurs et celle de tous les usagers qui croiseront le tram-train, de nombreux essais doivent être e­ffectués. Ils se déroulent en 3 étapes : les essais statiques, dynamiques et la marche à blanc. Les essais portent notamment sur la signalisation, la sécurité, la caténaire, la radio, les outils du Poste de Commandement Centralisé, l'accessibilité, la coordination avec les autres modes de transport (train). Aucun voyageur ne peut être accueilli à bord durant ces essais.

La marche à blanc est en quelque sorte la répétition générale avant la mise en service du tram-train T12 prévue en décembre 2023. Toutes les rames sont mises en condition de circulation réelle depuis le 11 septembre, en marquant l’arrêt à chaque station.

La marche à blanc permet de récréer les conditions réelles, ce qui veut dire que le tram -train effectue son parcours et s’arrête à chaque station, selon la fréquence prévue à la mise en service. Au cours de cette période, les futurs conducteurs complètent également leur formation. A titre d’exemple, sont testés la préparation des trains, les itinéraires, les mises en œuvre des interfaces avec les trains, les prises de service des agents, etc.

Des pannes, voire des accidents, sont également simulés pour s’assurer que chacun connaît bien son rôle et sait réagir. Parallèlement, le dossier de demande d’autorisation de mise en service est déposé en Préfecture. Chaque phase a son importance car le tram-train T12 circulera à la fois sur les voies du réseau ferré entre Massy et Épinay-sur-Orge et sur les voies de tramway en zone urbaine entre Épinay-sur Orge et Évry-Courcouronnes, c’est donc un mode de transport mixte dont l’insertion en milieu urbain exige une vérification scrupuleuse. C’est la garantie de trajets confortables et sécurisés pour tous.

Ainsi, la marche à blanc offre une occasion précieuse d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels avant la mise en service. Les ingénieurs peuvent détecter des anomalies ou des dysfonctionnements et apporter les ajustements nécessaires pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement du tram-train.

Ces opérations nécessitent une prudence accrue de la part des riverains, notamment aux abords des voies et carrefours. Feux rouges ou stops non respectés, changement brusque de direction, traversée de voie sans contrôle préalables sont autant de comportements à risques à bannir. Pour la sécurité de tous : ne relâchez jamais votre vigilance !