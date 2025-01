Le futur pôle multimodal d’Épinay-sur-Orge en images

A Épinay-sur-Orge, le projet du tram T12 prévoit la réalisation d’un véritable pôle d’échanges visant à améliorer les déplacements.

Articulé autour de la station de tram T12, le pôle d’échange permettra de passer facilement d’un mode de transport à un autre : voiture, vélos, marche ou encore RER.

Pour optimiser le temps de correspondance entre le tram T12 et le RER C (estimé à 3 minutes), les quais actuels de la gare de RER C seront allongés et des accès avec ascenseurs seront aménagés.

Plus de détails en images ci-dessous !