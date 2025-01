Retour sur l'évènement de lancement des essais sur toute la ligne !

Le mercredi 7 juin à Evry-Courcouronnes, les essais dynamiques sur l’ensemble de la ligne ont officiellement été lancés, en présence de Marc Guillaume, Préfet de la région d’Île-de-France et Préfet de Paris, de François Durovray, Président du Département de l’Essonne, des maîtres d’ouvrages du tram-train T12 avec Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et Présidente d’Île-de-France Mobilités, Séverine Lepère, Directrice générale Île-de-France de SNCF Réseau et Sylvie Charles, Directrice de Transilien SNCF Voyageurs.

Etaient également présents les élus de territoire, Stéphane Beaudet, Maire d’Évry-Courcouronnes, Nicolas Samsoen, Maire de Massy, Grégoire de Lasteyrie, Maire de Palaiseau, Christian Leclerc, Maire de Champlan, Sandrine Gelot, Maire de Longjumeau, Olivier Marchau, Maire d’Épinay-sur-Orge, Rafika Rezgui, Maire de Chilly-Mazarin, Alexis Teillet, Maire de Savigny-sur-Orge, Marianne Duranton, Maire de Morsang-sur-Orge, Jean-Marie Vilain, Maire de Viry-Chatillon, Philippe Rio, Maire de Grigny, et enfin Stéphane Raffalli, Maire de Ris-Orangis

Découvrez en images ce moment marquant du tram-train T12.