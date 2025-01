Le petit lexique du tram T12

Depuis la fin de l’année 2020, la pose des rails bat son plein sur tout le réseau urbain compris entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes. Pour ce faire, les équipes ont recours à la pose de Longs Rails Soudés.

Il s’agit d’une méthode moderne et innovante permettant de poser des sections de rails longue de 300 ou 400 mètres, contre environ 30 mètres pour des rails classiques. Le principal avantage que comporte cette méthode est de supprimer les joints de dilation situés entre chaque rail et qui pouvaient entrainer des chocs au passage des roues et donc une usure importante.

Ainsi, l’inconfort des cliquetis ressenti par les voyageurs n’existera plus et la maintenance des rails sera plus simple.