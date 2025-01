Le tram T12 : un projet respectueux de l’environnement

Le projet du Tram T12 offrira un moyen de transport performant et propre tout en préservant au mieux l’environnement.

Lors de sa conception, la démarche ERC, « éviter, réduire, compenser » a été mise en place pour limiter les impacts environnementaux :

Repositionnement des bases-vie du chantier pour éviter les impacts sur la renoncule à petites fleurs

Préservation de 3 000m² d’orobanche pourprée sur le site de l’atelier-garage de Massy-Palaiseau

Limitation de la coupe d’arbres au strict nécessaire

Plantation d’espèces végétales le long du tramway

Présence d’un écologue pendant toute la durée du chantier pour veiller à la bonne application des mesures

Par ailleurs, des mesures de compensation ont également été prises sur les sites de Port Courcel (Vigneux-sur-Seine) et de Port-aux-Cerises (Draveil). Elles ont pour objectif de recréer des meilleures conditions de vie et de reproduction animales grâce à de multiples aménagements : espaces de prairie et de forêt, nichoirs, plantations de nombreuses espèces de plantes ou d’arbres, etc.

Découvrez les dans ce reportage !