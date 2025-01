Le système de transmission bord-sol du tram T12 en cours d’installation

Le STBS est un équipement dédié à la signalisation des trams. Il est placé à différents endroits stratégiques de la ligne : au niveau de la zone de débranchement entre le réseau ferré et le réseau urbain, avant et après les passages à niveau et les traversées routières.

Il a plusieurs fonctions :

au niveau de la zone de débranchement située à Épinay-sur-Orge, le STBS permet de distinguer les tramways des trains (TGV, RER, fret). Il empêche que les trains n’accèdent au réseau urbain ;

le STBS commande les aiguillages sur les réseaux ferré et urbain pour orienter le tram ;

il commande les feux des traversées routières et la fermeture des passages à niveau.

Comment ça marche ?

Les trams sont détectés par des capteurs (appelées boucles) installés sur les rails. Au passage du tram, la boucle identifie qu’il s’agit bien d’un tram. Si c’est le cas, elle envoie un signal qui est ensuite relayé vers les postes de signalisation. Ces derniers envoient les informations de signalisation aux équipements installés le long des voies.

Si ce n’est pas un tramway, aucun signal n’est émis.

Les travaux d’installation des équipements du STBS viennent de commencer et se poursuivront tout l’été. Ces travaux sont réalisés de nuit.