Le tram T12 : un tramway pas comme les autres !

Le tram T12 comporte des spécificités techniques qui le différencient des tramways classiques. Il sera capable de rouler à la fois sur des voies du réseau ferré national et des voies de tramway en zone urbaine, c’est ce qu’on appelle un « tram-train ».

Ainsi, de Massy à Épinay-sur-Orge, il circulera sur les voies actuelles du RER C qu’il remplacera jusqu’à la gare de Petit Vaux. Entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes, des voies nouvelles de tramway seront créées.

Ce matériel possède donc à la fois les caractéristiques d’un tramway (gabarit, accélération, freinage), et celles d’un train (vitesse maximale, équipements de sécurité embarqués).

Le modèle retenu pour le futur tram T12 est la DUALIS, fabriqué par Alstom.

Île-de-France Mobilités a récemment déployé d'autres projets de tram-trains. Après le tram T11 mis en service en 2017 (entre Épinay-sur-Seine et Le Bourget), les travaux du futur tram T13 (entre Saint-Cyr-l'École et Saint-Germain-en-Laye) sont actuellement en cours, et la nouvelle branche du tram T4 (entre Gargan et Montfermeil) a été mise en service jusqu'à la station Arboretum le 14 décembre 2019.



