Le tram T12, une réussite partagée

SNCF est maître d’ouvrage des travaux sur la partie ferrée, entre Massy-Palaiseau et Épinay-sur-Orge (adaptation des voies ferrées, travaux sur les gares du RER C, atelier-garage, bâtiments techniques…).

Île-de-France Mobilités est maître d’ouvrage des travaux sur la partie urbaine, entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes (ouvrages d’art, système de transport, aménagements urbains et paysagers…). Elle finance le matériel roulant et la future exploitation du tram T12. Île-de-France Mobilités est également coordinateur du projet avec les financeurs et les acteurs du territoire