Le tram-train T12 en images : découvrez les avancées du chantier !

Les travaux de réalisation du tram-train T12 avancent à bon rythme. Au cours de l’été 2022, les équipes sont restées mobilisées afin de poursuivre les opérations en cours. Faisons le point sur l’état d’avancement des travaux par secteur :

PARTIE FERRÉE DU TRACÉ

Sur la partie ferrée, entre Massy-Palaiseau et Épinay-sur-Orge, les travaux consistent à adapter le réseau ferré existant à l’arrivée du tram-train T12 :

L’adaptation des gares existantes pour les transformer en stations de tramway

Dans ce cadre, les équipements de signalisation du tram-train sont en cours d’installation. La fin de ces travaux est prévue en septembre 2022. Des essais dynamiques auront ensuite lieu à l’automne.

En parallèle, depuis le mois de juin 2022, l’aménagement des stations a également démarré.

La construction de deux stations nouvelles

Le projet prévoit la construction de deux nouvelles stations qui ne font pas partie des gares actuelles du RER C : la station Massy Europe et la station Champlan. Les travaux de construction se poursuivent.

Épinay-sur-Orge

Au niveau de la gare RER d’Épinay-sur-Orge, des travaux vont démarrer à l’automne afin de prolonger les quais du RER C et faciliter la correspondance avec le tram-train T12, au sein du pôle d’échange multimodal.

PARTIE URBAINE

Sur la partie urbaine située entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes, les travaux visent à insérer le tramway en ville.

Épinay-sur-Orge/Savigny-sur-Orge

Les chantiers sont actuellement très actifs dans ces villes. Les travaux de pose des rails se poursuivent à Epinay-sur-Orge et avancent progressivement jusqu’à la rue des Rossays (Savigny-sur-Orge). Les opérations devraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2022.

Morsang-sur-Orge

Dans le parc du Séminaire, des opérations liées aux compensations hydrauliques du tram-train T12 sont prévues à l’automne 2022. Elles visent à favoriser l’insertion paysagère du tramway tout en préservant le patrimoine végétal du site.

La construction de la structure de la station Parc du Château démarrera cet automne.

Le long de l’A6, suite à la construction du mur de soutènement entre la station Parc du Château et Viry-Chatillon, la construction de la plateforme sur laquelle circulera la tramway est achevée. La pose des rails qui s’en est suivie, s’achèvera à l’automne.

Viry-Chatillon

Les voies du tramway sont achevées et les aménagements paysagers ainsi que les voies cyclo-piétonnes ont été réalisés.

Les travaux de construction de la structure de la station Amédée Gordini ont eu lieu cet été et ceux de de la station Coteaux de l’Orge prendront fin cet automne.

Grigny

L’ensemble des travaux d’insertion et d’aménagement du tramway sont achevés à Grigny. Les travaux de construction de la structure de la station Ferme Neuve ont eu lieu cet été. Ils seront suivis par une dernière étape de plantations entre le pont au-dessus de l’A6 et la station.

Ris-Orangis

La plus grande partie des travaux est achevée à Ris-Orangis.

La pose du mobilier urbain de la station Bois de Saint-Eutrope aura lieu d’ici la fin de l’année.

Évry-Courcouronnes

A Évry-Courcouronnes, la pose du mobilier des stations Traité de Rome, Bois Briard et Évry-Courcouronnes débutera à l’automne.

Les autres opérations relatives à l’insertion du tramway et à l’aménagement le long des voies sont achevées depuis plusieurs mois.

De manière générale, sur la partie urbaine, les grandes étapes à venir concernent la fin de la pose des rails sur la partie nord entre Morsang-sur-Orge et Épinay-sur-Orge et l’aménagement de toutes les stations qui ont lieu dans les mois à venir, tout comme. S’ensuivront les déroulages et installations des câbles nécessaires à l’acheminement de l’alimentation électrique du tram-train T12.

Les principaux travaux de construction prennent fin progressivement et laissent place à des travaux d’équipement. La prochaine étape, courant 2023, consistera à réaliser des essais du tramway.