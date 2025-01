Les grandes étapes de l’année 2022

Après une année 2020 placée sous le signe du début des travaux avec la réalisation de plusieurs ouvrages d’art majeurs, puis 2021 qui a permis au tramway de se dessiner avec la réalisation de la plateforme et la pose des premiers rails, l’année 2022 va progressivement laisser place à des travaux d’aménagements urbains et paysagers.

SUR LE RÉSEAU URBAIN (entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes)

La construction du mur de soutènement (MS06) à Morsang-sur-Orge

Actuellement en cours, elle prendra fin en mars 2022.

La réalisation de la plateforme

Les derniers tronçons de plateforme vont être réalisés le long de la rue des Rossays à Savigny-sur-Orge et le long de l’A6 entre Morsang-sur-Orge et Viry-Chatillon. Les travaux devraient prendre fin en juillet 2022.

Sur le reste du tracé urbain, la plateforme du tramway est déjà achevée.

La pose des rails

En 2022, la pose des rails va se poursuivre et se finaliser sur l’ensemble du linéaire urbain, en particulier à Épinay-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge et Ris-Orangis. Dans les autres villes, plus de 14km de voies ont déjà été posés.

La pose du revêtement de la voie

Cette étape a démarré au cours de l’année 2021, au gré de la pose des rails. Elle se poursuit en 2022 dans les villes de Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Grigny et Ris-Orangis.

La construction d’un pont le long de l’Yvette à Épinay-sur-Orge

Au niveau du passage vouté sur l’Yvette, un pont va être construit entre mai et novembre 2022. Il permettra de sécuriser le cheminement des piétons qui l’empruntent.

L’ouverture de la liaison avec le quartier Grand Vaux

Actuellement en cours d’aménagement, la voie cyclo-piétonne passant sous les voies du RER C devrait être mise en service au printemps 2022.

Travaux de voirie et aménagements urbains

Ces travaux concernent les aménagements réalisés le long de de la future ligne de tram : réfection de la voirie et des trottoirs, signalisation, marquage au sol, aménagements des voies cyclo-piétonnes etc.

Ces opérations déjà entamées dans plusieurs villes du tracé se poursuivront tout au long de l’année.

Plantations

Les premières plantations ont eu lieu à la fin de l’année 2021. Elles se poursuivent jusqu’au printemps 2022 à Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis et Évry-Courcouronnes.

SUR LE RÉSEAU FERRÉ (entre Massy et Epinay-sur-Orge)

La construction des stations nouvelles

Sur le réseau ferré, deux nouvelles stations vont voir le jour.

D’abord, la station Massy Europe : les travaux de génie civil ont largement avancé et devraient se terminer à la fin du mois de mai 2022. D’ici le printemps, les mâts d’éclairage des quais seront posés et le revêtement des quais sera réalisé.

Par ailleurs, la construction de la station Champlan va s’accélérer. A la fin du mois de février, le passage souterrain de la station sera mis en place et les trémies des ascenseurs et des escaliers seront créées. Au printemps aura lieu le tirage des câbles électriques pour l’éclairage ainsi que la pose des mâts d’éclairage. Le revêtement des quais sera réalisé en mai, ce qui marquera la fin des travaux de génie civil.

L’adaptation des stations existantes

Les travaux de transformation des gares de Massy-Palaiseau, Longjumeau et Chilly-Mazarin en station devraient prendre fin d’ici fin février.

A Petit Vaux, le chantier progresse ; la seconde structure pour les ascenseurs reste à poser.

A Gravigny Balizy, les travaux de mise aux normes des quais vont démarrer.

L’atelier-garage

En 2021, le site de l’atelier garage a connu des avancées importantes avec la construction des différentes parties qui le composent (atelier, voies extérieures, station service), le raccordement des voies ferrées, etc. L’équipement entre désormais dans une étape de finalisation (essais de signalisation, essais dynamiques) qui devrait s’achever au printemps 2022.

Les équipements dédiés à la circulation

L’année 2022 sera marquée par l’installation des équipements dédiés à la circulation des trams sur l’ensemble de la ligne. Concrètement, cette nouvelle étape du projet consiste à mettre en place les systèmes de transmission entre les trains et les infrastructures pour commander les aiguillages et les feux des traversées routières.