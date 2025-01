Les travaux au niveau de la RD77, à Morsang-sur-Orge (août-octobre 2020)

> Quels sont les travaux à réaliser ?

Construction du pont au-dessus de la RD77, qui accueillera la future station aérienne Parc du Château. > Quelle est la durée des travaux ?

La construction de l’ouvrage aura lieu du lundi 24 août au vendredi 16 octobre 2020. > Qu’est-ce que cela change ?

Les travaux se dérouleront partiellement de nuit et nécessiteront la fermeture de la RD77, en semaine uniquement (du lundi soir au samedi matin), de 23h à 5h, entre le 7 rue de Savigny

(giratoire au croisement de la RD77 et de la RD177) et le 26 rue de Savigny.

Le passage sous le pont de l’A6 sera totalement fermé.

L’accès des riverains sera maintenu de part et d’autre de l’A6.