Les travaux autour de l’avenue du Commandant Barré ( juillet 2019)

Date de publication: 8 juillet 2019

> Quels sont les travaux à réaliser ?

Travaux d’assainissement de la voirie.

> Quelle est la durée des travaux ?

Début des travaux le 15 juillet 2019 pour une durée d’un mois.

> Qu’est-ce que cela change ?

– Fermeture de l’avenue depuis la RD445 jusqu’au numéro 5 dans les deux sens de circulation (voir plan ci-dessous). Les accès au Best Drive et aux pavillons situés entre le 1 et le 5 de l’avenue sont maintenus.

– Mise en place d’un itinéraire de déviation de la ligne DM21b pendant les travaux. Il n’y a pas d’impact sur la ligne 420.