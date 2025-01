Les travaux sur la RN441, à Ris-Orangis (octobre-novembre 2020)

> Quels sont les travaux à réaliser ?

Travaux de remise en état de la RN441 suite au balisage des travaux (pose de la signalisation et du dispositif de sécurité, réalisation du marquage au sol…).

> Quelle est la durée des travaux ?

Du jeudi 16 octobre au mardi 3 novembre 2020.

> Qu’est-ce que cela change ?

Pendant toute la durée des travaux, la RN441 est fermée entre la RD31 et la sortie de l’autoroute A6 vers Grigny et Viry-Chatillon.

Un itinéraire de déviation est prévu via la RD31, la RN7 et la RD310.