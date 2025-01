M-1 pour le tram-train T12 !

C'est avec une immense joie que nous vous invitons le 9 décembre pour célébrer l'inauguration de la ligne de tram-train T12 !

Après plusieurs années de travaux, le moment est enfin venu de découvrir ce nouveau moyen de transport, qui va non seulement faciliter nos déplacements, mais aussi contribuer à rendre la ville plus verte et plus accessible pour tous.

En famille, seul ou entre amis, vous pourrez monter à bord des rames du T12 le samedi 9 décembre après-midi en avant -première.

Des animations seront également proposées tout au long de la ligne.

La mise en service commerciale est prévue le lendemain, dimanche 10 décembre à partir de 5h00 environ