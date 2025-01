Vous pourrez emprunter le T12 en avant-première le samedi 9 décembre lors de l’inauguration !

Venez nombreux célébrer l’arrivée du T12 à l’occasion de cette journée festive.

Après plusieurs années de travaux, le moment est enfin venu de découvrir ce nouveau moyen de transport, qui va non seulement faciliter nos déplacements, mais aussi contribuer à rendre la ville plus verte et plus accessible pour tous.

La journée d’inauguration débutera le samedi 9 décembre à 11h par les prises de parole des financeurs du projet sur le parvis des Droits de l’Homme et du Citoyen à Évry-Courcouronnes.

A partir de midi débuteront les trajets inauguraux jusqu'à 17h. Le public pourra monter à bord des rames pour la première fois, avec un titre de transport validé et découvrir toute la ligne entre Evry-Courcouronnes et Massy-Palaiseau.

Simultanément, un village d'animations prendra place parvis des Droits de l’Homme et du Citoyen à Évry-Courcouronnes, des animations en station sont également prévues.

Soyez au rendez-vous, en famille ou entre amis, et célébrons ensemble la mise en service du tram-train T12. Le service commercial du T12 débutera dès le lendemain matin à partir de 5h00.