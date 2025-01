Pourquoi appelle-ton le futur T12 un tram-train ?

Vous l’aurez remarqué, le T12 présente une spécificité qui le démarquant de la majorité des tramways.

En effet le tram-train est un véhicule dérivé du tramway, capable de circuler à la fois sur des voies de tramway en milieu urbain et sur le réseau ferroviaire.

Entre Massy et Épinay-sur-Orge, le tram-train empruntera l’itinéraire actuel du RER C et remplacera alors le RER. À partir d’Épinay-sur-Orge et jusqu’à Évry, il passera en mode tramway