Le T12 est bientôt à vous !

Le 10 décembre 2023, le tram-train T12 sera mis en service sur l’ensemble de la ligne. Vous pourrez profiter de cette nouvelle ligne qui reliera deux grands pôles de l’Essonne

La mise en service du Tram-Train T12 permettra d’améliorer la connexion des transports et des villes en Essonne. Les habitants auront désormais accès à un moyen de transport rapide, confortable et polyvalent qui reliera Evry-Courcouronnes à Massy-Palaiseau.

Avant dernière étape : la marche à blanc

D’ici sa mise en service, le T12 poursuit sa "marche à blanc", sorte de répétition générale. Cette étape cruciale permet de tester et d'optimiser l'ensemble du système. Toutes les rames sont mises en condition de circulation réelle depuis le 11 septembre. La marche à blanc permet de récréer les conditions réelles, ce qui veut dire que le tram-train effectue son parcours et s’arrête à chaque station, selon la fréquence prévue à la mise en service.

Correspondances

Projet d’envergure, le tram-train T12 concrétise la volonté régionale de renforcer le maillage en transports en commun en Île-de-France. En reliant efficacement deux pôles majeurs de l’Essonne, Massy et Évry-Courcouronnes, le T12 offrira une alternative à la voiture individuelle, facilitera les possibilités de correspondances entre les différents modes de déplacement (RER B, C et D, plusieurs lignes de bus et à terme Tzen 4 et métro 18) et stimulera le développement économique et urbain du territoire.

L'expérience voyageur

Le T12 apporte de nombreux bénéfices aux voyageurs et habitants des communes du tracé grâce à sa fréquence, son mode de transports et ses aménagements. En effet, le T12 est un « tram-train », capable de circuler à la fois sur des voies du réseau ferré national, entre Massy et Épinay-sur-Orge, mais aussi sur des voies de tramway, en zone urbaine, entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes. Cette particularité lui confère les avantages de ces deux modes de transports jumelés. Facilement insérable en milieu urbain, le tram-train allie le confort et la performance d’un matériel utilisé dans les trains à la souplesse d’exploitation et d’accueil des tramways.

Les stations, quant à elles, ont été pensées pour offrir une accessibilité optimale garantissant un accès facile à tous. De plus, elles sont désormais entièrement équipées de places assises, d’abris vitrés protéger des intempéries, d’un éclairage constant pour la sécurité, et de bornes d’appels d’urgence pour une tranquillité d’esprit totale. Ces stations offriront une expérience de voyage agréable et confortable. Le T12 a été pensé pour s’adapter à son environnement.

En outre, il favorise les mobilités douces en offrant de nouveaux espaces pour les adeptes du vélo grâce à la création de 6,5 kilomètres de voies cyclo-piétonnes le long du tracé, entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes.

Tarifs et fonctionnement

Vous pourrez acheter votre titre de transport directement sur les bornes en station en sélectionnant votre station de départ et votre destination. Le tarif dépendra alors, de l’origine et de la destination. Le tram-train T12 sera également accessible à tous les détenteurs d’un forfait Navigo « pour tous », Navigo tarifs réduits et gratuité, Imagine R collégiens et lycéens.

Le T12 fonctionnera de 5 heures à minuit avec, en semaine, un tram-train toutes les 12 minutes en heure de pointe.

A partir du dimanche 10 décembre, le T12 sera à vous !