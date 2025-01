[RETOUR EN IMAGES] Revivez en image la journée d’inauguration du tram-train T12 !

Samedi 9 décembre, la nouvelle ligne de tram-train a été inaugurée en présence de Marc Guillaume, Préfet de la Région Ile-de-France et Préfet de Paris, Bertrand Gaume, Préfet de l’Essonne, Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et Présidente d’Île-de-France Mobilités, François Durovray, Président du Département de l’Essonne, Stéphane Beaudet maire d’Evry Courcouronnes, Christophe Fanichet, Président-directeur général de SNCF Voyageurs et Matthieu Chabanel, Président directeur général de SNCF Réseau.

(Re)vivez en images cette journée !