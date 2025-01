Revivez grâce à cette vidéo rétrospective, la pose des premiers rails depuis leur acheminement.

Après plus de 2 ans de travaux et 10,4 km de nouvelles voies entre Epinay-sur-Orge et Evry-Courcouronnes, le tracé du tram-train T12 est à présent entièrement dessiné et les rames peuvent y circuler.

Pour découvrir : Tram T12 – Retour sur la pose des rails – YouTube